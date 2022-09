Tiroteo en Charlotte con interveción policial

Charlotte, NC.- La policía está investigando un tiroteo en Charlotte el jueves en la tarde que tuvo participación de oficiales y dejó cuatro detenidos.

El hecho ocurrió en la cuadra 1300 de Onyx Street en Metro Division cerca de las 5 pm.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el suceso en sus redes sociales. No hubo heridos.

Poco después de las 5 pm, los oficiales fueron llamados por un lector de matrículas de un vehículo robado. Los oficiales intentaron detener el vehículo.

