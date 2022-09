tres-sospechosos-capturados-tras-tiroteo-en-centro-comercial

Charlotte, NC.- Tres sospechosos fueron capturados por la policía después de un tiroteo en el centro comercial Concord Mills ocurrido el miércoles en la tarde.

El tiroteo ocurrió después de que oficiales del Departamento de Policía de Concord llegaran al lugar por un aviso de robo de una tarjeta de crédito.

La policía dio los detalles del caso en una conferencia de prensa.

La víctima describió a los sospechosos y los oficiales avistaron a un grupo de personas con las características que les habían proporcionado.

Cuando los oficiales se acercaron las personas comenzaron a correr y una de ellas sacó un arma de fuego.

Después de varios avisos de soltar el arma, el sospecho disparó una ronda de balas.

En la huida el sospechoso armado siguió hacia una zona en construcción donde volvió a disparar hacia los oficiales.

With the assistance of the NC SBI, we are currently investigating an officer involved shooting at Concord Mills Mall. The scene is secure at this time and there is no danger to the public. More details will follow . Media staging area is being established

— Concord, NC Police (@ConcordNCPolice) August 31, 2022