The Meadows at Plato Price ofrecerá viviendas asequibles

Charlotte, NC.- Un nuevo proyecto de viviendas asequibles está empezando su desarrollo en The Meadows at Plato Price en la ciudad de Charlotte.

Se trata de un desarrollo de 39 casas en el lado oeste de Charlotte, cerca de Morris Field Drive, indicó la Ciudad en un comunicado.

El inicio del desarrollo se llevó a cabo durante una ceremonia organizada por Habitat for Humanity. Contó con presencia de representantes del Departamento de Vivienda y Servicios Vecinales, además de inversionistas.

Juntos hicieron una acto de «construcción de muros» para la primera casa que comenzará a edificarse en otoño.

