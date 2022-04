Charlotte, NC.- Las viviendas asequibles son una necesidad en la ciudad de Charlotte. Un nuevo plan del ayuntamiento proyecta $12 millones para construir unidades de este tipo.

Los recursos provendrían de fondo fiduciario de vivienda que ya cumple 20 años desde que comenzó con el financiamiento de este proyecto.

WBTV News especificó que en total son siete proyectos que podrían calificar para obtener una parte del fondo fiduciario de vivienda.

El proyecto habilitaría más de 600 unidades asequibles, la mayoría apartamentos de alquiler.

El ayuntamiento votará en las próximas sobre la aprobación de este nuevo plan para viviendas asequibles.

Reflecting on 20 years of the Housing Trust Fund and looking to the future, a new report examines Charlotte’s affordable housing achievements, challenges and strategies.

Learn more and read the report 👇🏽 https://t.co/jxJC21xCMk

— City of Charlotte (@CLTgov) April 5, 2022