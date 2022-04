Termina proceso de cambio de nombre de calles

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte terminó el proceso de cambio de nombre de calles que honran a soldados confederados.

El proceso comenzó a principios del año pasado siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Legado de la Ciudad.

Este miércoles, la Ciudad anunció que se completó el proceso al renombrar las dos últimas calles restantes.

A partir del 23 de mayo Barringer Drive pasará a llamarse Revolution Park Drive.

Revolution Park Drive honra la historia de Revolution Park y el campo de golf Dr. Charles L. Sifford y la lucha exitosa para eliminar la segregación en estas instalaciones recreativas públicas.

A partir del 30 de junio Stonewall Street pasará a llamarse Brooklyn Village Avenue.

Brooklyn Village Avenue honra el legado de Brooklyn, un vecindario predominantemente negro ubicado en el segundo distrito de Charlotte.

