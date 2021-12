Staff de StarMed Healthcare sufre bajas por COVID-19

Charlotte, NC.- El staff de StarMed Healthcare está sufriendo bajas debido a contagios por COVID-19.

Starmed Healthcare publicó en su cuenta de Twitter que más de 20 miembros de su equipo estaban contagiados.

“Más de 20 miembros de nuestro personal se han sometido hoy a la prueba de COVID+ y han tenido que ser retirados del frente”, publicó en @StarMedCare.

Ver más: Se dispara tasa de pruebas positivas de COVID-19

“Volveremos a cargar y a servir a la comunidad mañana de la mejor manera posible. Gracias por su continua paciencia y comprensión de la situación en la que nos hemos encontrado todos juntos”.

20+ of our staff tested COVID+ today and had to be pulled from the front lines. We will reload and serve the community tomorrow to the very best of our ability. Thank you for your continued patience and understanding of the situation we've all found ourselves in together.

— StarMed Healthcare (@StarMedCare) December 29, 2021