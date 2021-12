CDC establece nuevo tiempo de aislamiento por covid-19

Nueva York, NY.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anunciaron en un comunicado, este lunes, un nuevo tiempo de aislamiento por covid-19 en una nueva guía para reemplazar las recomendaciones que hasta ahora guiaban a los contagiados.

De esta manera, los CDC recomiendan que después del período de aislamiento de cinco días, las personas con covid-19, deben usar una mascarilla durante cinco días cuando estén cerca de otras personas.

Del mismo modo, se prevé que los casos de covid-19 se disparen en Estados Unidos, tras las vacaciones decembrinas. Una amenaza generalizada que amenaza la vida de trabajadores y estudiantes infectados o expuestos al covid-19.

Today, @CDCgov released updates to shorten the recommended time for #COVID19 isolation and quarantine. People are maximally infectious 1-2 days before symptom onset & 2-3 days after. This science & protection provided by vaccination & boosters informed the updated recommendation. https://t.co/iU7btjjy4K

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) December 27, 2021