Semana Santa: Iglesias de Charlotte ofrecen servicios en persona y online

Charlotte, NC.- Por segundo año consecutivo la celebración de la Semana Santa se hará con limitaciones debido a la pandemia de coronavirus COVID-19. Pero las iglesia de Charlotte se han organizado para ofrecer servicios en persona y virtual de manera segura.

Para los servicios presenciales se requiere cumplir medidas como uso de mascarillas, distanciamiento social y uso de antibacterial. Incluso, las iglesias han limitado la capacidad para evitar grandes aglomeraciones.

Los fieles que deseen evitar estar en contacto con otras personas pueden seguir las transmisiones en línea que ofrecen las iglesias. Muchas de ellas son en vivo e incluyen la posibilidad de ver nuevamente una vez haya finalizado la celebración.

Celebración de Semana Santa

A continuación una lista de iglesias que hicieron público su calendario de actividades durante Semana Santa:

Nuestra Señora de Lourdes

La iglesia está ubicada en 6212 Tuckaseegee Rd. Charlotte, NC 28214.

El horario de misas y servicios es el siguiente: Jueves Santo a las 5 y 7 pm; Viernes Santo Viacrucis 12 y 3 pm; Adoración de la Cruz, 6 pm; Sábado de Gloria Vigilia Pascual 8 pm; Domingo de Resurrección horario regular de misa.

En su sitio web puedes revisar la lista completa de servicios en Semana Santa. También puedes seguir algunas de sus transmisiones a través de su cuenta de Facebook.

Christ Church

Está situada en el vecindario de Myers Park de Charlotte.

Cuenta con la aplicación Christ Church, Facebook Live y nuestro sitio web para seguir sus servicios. Algunos pueden permanecer disponibles para ver después de las transmisiones en vivo.

Jueves Santo: 6:30 pm – Adoración y despojo del altar

Viernes Santo: 12 del mediodía – Servicio de Viernes Santo

Domingo de Pascua 8:45 y 11:15 am – Adoración festiva de Pascua (coral); 9:45 am – Adoración de descubrimiento para niños pequeños; 10 am – Adoración festiva de Pascua (Banda); 9 am – 1 pm – Peregrinación del día de Pascua

Visita su sitio web para más detalles sobre cada celebración.

St. Gabriel Catholic Church

Ubicada en 3016 Providence Road, en la intersección de Providence Road y Sharon Lane.

Ofrece servicios en personas y online. Algunas misas se pueden coordinar con reservación. Ingrese a su sitio web para más detalles y seguir las celebraciones a distancia.

Jueves Santo: 7:00 pm Misa de la Cena del Señor, seguida por el Altar de Reposo hasta la medianoche – Centro Ministerial con charla a las 10:00 pm del P. Richard.

Viernes Santo: 12:00 pm Estaciones de la Cruz con el P. Mike; 1:30 pm Siete últimas palabras con el P. Richard; 3:00 pm Servicio del Viernes Santo (Traiga su propio crucifijo para venerar).

Sábado: 9:00 am Charla Mariana – Gruta al aire libre. 8:00 pm Vigilia de Pascua

Domingo de Pascua: 7:00 am (iglesia), 9:30 am (escuela), 11:30 am (escuela) y 1:00 pm en español (iglesia).

St. Matthew Catholic Church

Ubicada en 8015 Ballantyne Commons Parkway, Charlotte, NC 28277

Para las misas presenciales se requiere reservación. También tiene transmisión en vivo. Visite su sitio web para más detalles.

Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor (se usa incienso) a las 7 pm (Transmisión en vivo).

Viernes Santo: Estaciones de la Cruz a las 3 pm; Servicio de la Pasión del Señor a las 7 pm.

Sábado Santo: Bendición de los alimentos de Pascua al mediodía y Misa solemne de la Vigilia Pascual (uso de incienso). Hora: 7 pm.

Domingo de Pascua: Misas a las 9 am (se transmite en vivo), 10:45 am y 12:30 pm.

Forest Hill Church

Con ubicaciones en South Park, Waxhaw, South Boulevard, Fort Mill y Eastland, Forest Hill Church tiene servicios presenciales y en línea. Para detalles visita su sitio web.

Jueves Santo: Tendrá servicios a las 7 pm en todas sus sedes.

Viernes Santo: Ballantyn a las 6 pm. Eastland a las 5:30 pm (este servicio incluye el Ministerio de Niños desde el nacimiento hasta el 2 ° grado) y 7:00 pm (en línea).

Más iglesias

En el sitio web de la Diócesis de Charlotte puedes ubicar la iglesia más cercana a tu casa, acceder de manera online a cada una y conocer los servicios que ofrecen durante Semana Santa.

