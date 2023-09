Roban tráiler en SC de organización que lucha contra el cáncer

Fort Mills, SC.- El tráiler de una organización que lucha contra el cáncer fue robado en Fort Mills, Carolina del Sur, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado York compartió imágenes en sus redes sociales de una camioneta Ford F250 de color blanca que se llevó el tráiler.

El robo ocurrió entre el 16 y el 18 de agosto en el estacionamiento del edificio de John Thomas, director ejecutivo de Tap Cancer Out.

Tap Cancer Out, basada en jiu-jitsu, genera conciencia y recauda fondos para organizaciones que luchan contra el cáncer en nombre de la comunidad de grappling.

Thomas dijo a WBTV News que la mayoría del equipamiento y materiales de la organización están dentro del tráiler. «Tiene nuestras colchonetas y nuestros televisores, nuestras pancartas y nuestra ropa de cama, y ​​muchas de las cosas esenciales para albergar nuestros torneos».

NEW: Here's an #update to the earlier post about the stolen 28-ft trailer with logo wrapping stating "TAP CANCER OUT". Detectives have identified a suspect vehicle seen leaving with the trailer. Older model Ford F250. #YCSONews #CrimeStoppers pic.twitter.com/kiqeH57AqR

— York County Sheriff (@YCSO_SC) August 23, 2023