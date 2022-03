Reuniones sobre revaluación de la propiedad

Charlotte, NC.- Mecklenburg County Assessor’s Office está preparando reuniones públicas en las que actualizará a líderes comunitarios y del condado sobre la revaluación de la propiedad 2023, un dato fundamental para el pago justo del impuesto a la propiedad.

La oficina del tasador tendrá siete reuniones desde el 4 de abril hasta el 9 de mayo en diferentes ciudades.

El objetivo de estas reuniones es presentar una actualización sobre la revaluación de la propiedad de 2023 en un contexto en el que el mercado inmobiliario se ha disparado en el país.

La revaluación es el proceso en el que todas las propiedades (terrenos y edificios) dentro del condado Mecklenburg se actualizan a su valor de mercado actual a partir de una fecha establecida, en este caso, el 1 de enero de 2023.

Los impuestos sobre la propiedad se basan en el valor de mercado de la propiedad.

En Mecklenburg la revaluación se realiza cada cuatro años. La ley en Carolina del Norte requiere que todos los condados la hagan al menos cada ocho años.

