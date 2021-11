Apúntate en este programa y recibe un regalo para Navidad

Charlotte, NC.- La Navidad está cada vez más cerca y grupos proinmigrantes están ayudando a que los niños reciban un regalo en esta fecha tan espacial.

En Charlotte se han unido Latin American Coalition e Immigrant Welcome Center para hacer realidad el sueño de muchos niños.

Las dos organizaciones están asociadas con Toys for Tots y tendrán en Charlotte una actividad, con registro previo, en la que entregarán juguetes y regalos para los niños.

Los beneficiarios deben tener hasta 17 años de edad.

En su sitio en Facebook, Latin American Coalition explicó cuáles son los requisitos para optar a un regalo.

Para participar las personas deben mostrar:

Los recaudos deben ser entregados en 4938 Central Ave Charlotte, NC 28205. El horario de recepción será de lunes a jueves de 9 am a 12 pm y de 1 pm a 4:45 pm.

Los documentos los exige por Toys for Tots. Los recibirá bajo confidencialidad Latin American Coalition.

