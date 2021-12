Preparan funeral de oficial Mia Goodwin

Charlotte, NC.- El funeral de la oficial Mia Goodwin, fallecida en servicio la semana pasada, se llevará a cabo este miércoles y contará con una procesión en homenaje.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) informó detalles de lo que será la despedida de la oficial.

Este miércoles habrá una procesión que comenzará a las 9 am desde la funeraria Alexander en Statesville Avenue hasta la Primera Iglesia Bautista de Charlotte en South Davidson Street donde se realizará una visita hasta que comience el servicio.

Las visitas tendrán lugar de 10 am a 12 pm, cuando comenzará el servicio fúnebre en la Primera Iglesia Bautista.

At 9:00 a.m. on Wednesday, we will honor the life of @CMPD Ofc Mia Goodwin w/ a processional to First Baptist Charlotte. There will be a visitation 10 a.m. – 12 p.m. with a service immediately after the visitation. Please consider this during your morning commute. #CLT #EOW #hero pic.twitter.com/QrPs3qtL6e

— CMPD News (@CMPD) December 27, 2021