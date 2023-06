plan-de-reembolso-para-cubrir-vacantes-de-maestros

Charlotte, NC.- Carolina del Norte tiene un déficit de más de 5.000 maestros. Para ayudar a reducir las vacantes ha sido lanzado un plan de reembolso, anunció el gobernador Roy Cooper.

La iniciativa cuenta con $ 3 millones en fondos federales para cubrir la preparación y el costo de los exámenes de licenciatura en asociación con el Departamento de Instrucción Pública y TeachNC.

En Carolina del Norte un examen de licenciatura puede costar más de $ 450 y muchos aspirantes necesitan realizar más de un intento, es decir, pagar varias veces.

Cualquier maestro de Carolina del Norte que tomó o tomará un examen de licencia desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2024 es elegible en el plan de reembolso, según un comunicado.

«Esta financiación ayudará a garantizar que las tasas de examen no disuadan a los talentos excelentes y diversos de llegar – y permanecer en – el aula”, dijo Cooper.

Gov. Cooper has directed $3 million in new federal funding to provide support for aspiring teachers to become fully licensed teachers in North Carolina. These funds will be used to cover the cost of licensure exams and licensure exam preparation for beginning teachers. pic.twitter.com/NKn8IOk3MP

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) June 8, 2023