Otra empresa abre más puestos de trabajo

Randolph, NC.- Technimark, LLC, un proveedor de soluciones de fabricación para los mercados de envases de consumo y atención médica, expandirá sus operaciones de producción de atención médica en el condado Randolph, creando 220 puestos de trabajo, anunció el gobernador Roy Cooper. La empresa invertirá 62 millones de dólares para respaldar el crecimiento de sus mercados de envases para el cuidado de la salud y el consumidor.

«Siempre es fantástico ver una empresa de Carolina del Norte expandirse en nuestro estado», dijo el gobernador Cooper. «Los fabricantes como Technimark conocen de primera mano lo bien que los apoyamos, desde nuestra fuerza laboral calificada hasta una red de transporte que facilita llegar a los clientes de manera rápida y eficiente”.

Technimark, con sede en Asheboro, es un proveedor global de fabricación para los mercados de atención médica, empaques de consumo e industrias especializadas. Se especializa en moldeo por inyección de precisión, ensamblaje de valor agregado y servicios completos de cadena de suministro.

Technimark proporciona a los clientes soluciones de embalaje integrales y personalizadas que mejoran la calidad, reducen el riesgo, reducen los costos y aceleran la comercialización de los productos. Con instalaciones en Estados Unidos, México, Reino Unido, Irlanda, Alemania y China, Technimark ofrece productos de alta calidad en todo el mundo. El proyecto de Technimark en el condado Randolph ayudará a la empresa a cumplir con las oportunidades de suministro de las empresas de dispositivos médicos que requieren fabricación en los EE. UU.

