Planta de vehículos eléctricos trae empleo a NC

Raleigh, NC.- VinFast Automotive, una empresa vietnamita, trae empleo a Carolina del Norte con la instalación de su primera planta de ensamblaje de vehículos eléctricos en América del Norte.

La construcción de la fase 1 de la fábrica comenzará este año. Se espera que la producción comience en julio de 2024 con una capacidad inicial de 150.000 vehículos al año.

VinFast invertirá hasta $ 2 mil millones en la fase 1 de su proyecto en el Triangle Innovation Point en el condado Chatham, precisó el gobierno de Carolina del Norte en un comunicado.

La planta de fabricación de baterías y ensamblaje automotriz proyecta crear 7.500 puestos de trabajo.

El anuncio de esta inversión extranjera en el estado lo hizo el gobernador Roy Cooper en un acto junto a Le Thi Thu Thuy, vicepresidente de Vingroup y director ejecutivo global de VinFast en el Centro de Convenciones de Raleigh.

El proyecto empresarial que trae empleo a Carolina del Norte fue resaltado además por el presidente Joe Biden, quien lo valoró en sus redes sociales.

Today, VinFast announced it will build an electric vehicle and battery manufacturing facility in North Carolina — $4 billion to create more than 7,000 jobs. It’s the latest example of my economic strategy at work. https://t.co/7EfXPjDRmE

— President Biden (@POTUS) March 29, 2022