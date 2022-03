¿Por qué los ciudadanos se van de Los Ángeles?

Los Ángeles, CA.- Según la U.S. Census Bureau, el condado de Los Ángeles tuvo la mayor pérdida de población por migración interna en los Estados Unidos, entre 2020 y 2021, en total hubo 179.757 habitantes que migraron a otras ciudades.

Al mismo tiempo, el estado de Nueva York fue el siguiente en la lista con una cantidad de 113.642 habitantes que se mudaron a otros estados.

Ver más: Millones de hispanos y otras etnias sin contar en el Censo 2020

Se estima que la pandemia fue la razón principal que movió estas migraciones internas hacia el sur y el oeste del país. Además, la desaceleración del crecimiento en las principales ciudades de Estados Unidos también pudo generar presión en los habitantes.

En este sentido la pérdida de los Ángeles contrastó con el resto de los condados de Estados Unidos, donde 2.063 o 65.6% tuvieron una migración nacional positiva entre 2020 y 2021.

New population estimates are now available. What do they tell us?

Here are four new #AmericaCounts stories behind the numbers. 🧵 #CensusData pic.twitter.com/YOTpMlXEq7

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) March 24, 2022