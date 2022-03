Acceso a la vivienda se redujo para los hispanos en 2021

Los Ángeles, CA.- Un estudio de la California Association of Realtors determinó que el acceso a la vivienda se contrajo en 2021, para los californianos, de todos los grupos étnicos, aunque fue más acentuado entre hispanos y afroamericanos.

Al mismo tiempo, el estudio especificó que solo el 26% de los californianos obtuvieron un ingreso mínimo necesario para comprar una casa. Este monto se ubica en $144.400 al año.

Del mismo modo, el precio promedio estatal para comprar una casa, es de $786.750 en 2021. En comparación al 28% del 2020.

Entonces, el estudio también especificó que el acceso a la vivienda para los hombres blancos, no hispanos descendió de 38% en 2020 al 34% 2021. Por su parte, para los hispanos la proporción de familias que tenían la capacidad de comprar una casa bajo de 20% a 17% en este lapso.

