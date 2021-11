La alegría de Novant Health Thanksgiving Parade invadió a Charlotte

Charlotte, NC.- El Novant Health Thanksgiving Parade iluminó a Charlotte con su alegría y creatividad en un evento que por primera vez se realizó en la noche en la víspera de la celebración de Acción de Gracias.

El evento se realizó en Center City Partners en Tryon Street en Uptown Charlotte. Contó con sus tradicionales carrozas, unidades y bandas que desfilaron al ritmo de la música y las comparsas.

El desfile de Novant Health tiene una tradición de seis décadas y es uno de los más importantes de sureste de Estados Unidos.

Para esta edición el espectáculo volvió al formato presencial después de una pausa el año pasado debido a la pandemia.

Para el espectáculo de 2021 se presentaron artistas locales y nacionales.

Hubo nueve bandas de escuelas secundarias y cuatro de las comunidades, 28 unidades especializadas, según contó WBTV.

