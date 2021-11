El emotivo gesto por Thanksgiving de los jugadores de los Panthers

Charlotte, NC.- Un emotivo gesto de los jugadores de los Panthers traerá alegría a familias de las Carolinas en medio de las festividades de Acción de Gracias.

Varios de los miembros de la plantilla repartieron pavos congelados y otras comidas para familias necesitadas.

En las redes sociales del equipo se puede apreciar a varias de las estrellas de Carolina Panthers hacer entrega de los alimentos.

Los fanáticos aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías y ver de cerca a los jugadores quienes estaban complacidos con el emotivo gesto que ayudará a poner comida en la mesa de familias de escasos recursos.

.@chosen1ra and the WR crew handed out turkeys to families in need this evening 🦃 pic.twitter.com/ErLCzqarWK

— Carolina Panthers (@Panthers) November 24, 2021