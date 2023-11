Nominaciones abiertas: Premios Crowns of Enterprise

Charlotte, NC.- Las nominaciones para los prestigiosos Premios Crowns of Enterprise 2024, respaldados por el condado Mecklenburg y la ciudad de Charlotte, están oficialmente abiertas.

Estos premios reconocen el liderazgo excepcional y las estrategias comerciales sólidas de las pequeñas empresas en la región de Charlotte-Mecklenburg, informó el condado en un comunicado.

El comité de premios busca destacar aquellas empresas que contribuyen al crecimiento económico local y promueven la diversidad e inclusión.

La comunidad tiene hasta el 19 de enero de 2024 para nominar a empresas destacadas en categorías como Empresa Comercial Minoritaria, Mujer Empresaria, Pequeña Empresa y más.

Nominate a small business for the 2024 Crowns of Enterprise Awards. The awards recognize and honor the hard work of small businesses in our community: https://t.co/BeIjgnjI0a

📸 : 2023 Award Recipients pic.twitter.com/Mn5TPkPlef

— Mecklenburg County (@MeckCounty) November 13, 2023