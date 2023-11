Más de 100 empresas elegidas para subvenciones de Beyond Open

Charlotte, NC.- Más de 100 empresas han sido elegidas para la segunda ronda de subvenciones de Beyond Open, un programa dirigido por la Foundation For The Carolinas y financiada por el Wells Fargo’s Open for Business Fund.

En total 4,8 millones de dólares serán distribuidos entre 116 pequeñas empresas.

Cada empresa recibirá entre $ 10.000 y $ 150.000 en esta segunda ronda de subvenciones. El dinero no tendrá que ser devuelto.

Ver más: Beyond Open: Segunda ronda de subvenciones para empresas

El programa ha sido establecido con una subvención de 20 millones de dólares de Wells Fargo, de los cuales han sido entregados 10,7 millones de dólares en sus dos primeras rondas.

Una tercera ronda de concesión de subvenciones está prevista para 2024.

Subvenciones de Beyond Open

Tracy Russ, asesora especial de iniciativas cívicas de Foundation For The Carolinas, valoró a las pequeñas empresas porque son agentes de cambio fundamentales para la movilidad económica, el empleo y una serie de impactos positivos en la comunidad.

“Con el apoyo de Wells Fargo’s Open for Business Fund, Foundation For The Carolinas tiene el honor de ayudar a las pequeñas empresas a prosperar como líderes dentro de los Corredores de Oportunidad y en toda la comunidad a través del programa Beyond Open».

Ver más: Beyond Open ofrece subsidios a pequeños negocios

Jenny Flores, responsable de filantropía para el crecimiento de la pequeña empresa de Wells Fargo, sostiene que “este programa de subvenciones es un ejemplo de permitir a los empresarios invertir en su negocio para que puedan proporcionar más puestos de trabajo en la comunidad y crecer».

Impacto positivo

Un informe métrico semestral de julio de 2023 elaborado por el Urban Institute de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y la Universidad Johnson C. Smith incluye datos autodeclarados recopilados de los beneficiarios de la Ronda 1 de Beyond Open que participaron en una encuesta.

Los beneficiarios de la Ronda 1 de Beyond Open han creado 214 nuevos puestos de trabajo y conservado 450 puestos de trabajo.

El 73% de los encuestados informaron de un aumento de los ingresos previstos.

El programa está ayudando a las pequeñas empresas a mejorar sus operaciones y a ofrecer mejores productos y servicios.

Los propietarios de pequeñas empresas pueden obtener más información sobre Beyond Open en preparación para la tercera y última ronda en 2024 visitando beyondopenclt.com.

Video: 2da Ronda de subsidios otorgados por Beyond Open