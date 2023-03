Charlotte, NC.- El estacionamiento gratuito o “free parking” de los sábados en Uptown y South End, en la ciudad de Charlotte, llega a su fin.

A partir del sábado 25 de marzo todos los que deseen estacionar en la calle tendrán que pagar, anunció el Departamento de Transporte de Charlotte.

Ver más: Parking en Uptown y South End podría ser más caro

La medida forma parte del programa Charlotte’s Park It que administra el estacionamiento en la calle en Uptown, South End, Elizabeth, NoDa y Commonwealth Avenue en Plaza Midwood.

The plan to add Saturday as a paid parking day was paused last summer for further public engagement and assessment of the system. Parking signage will be updated to reflect the addition of Saturday as a paid parking day.

— Charlotte DOT (@CharlotteDOT) March 10, 2023