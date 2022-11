Niño de cuatro años murió por herida de bala

Charlotte, NC.- Un niño de cuatro años murió en la ciudad de Charlotte por una herida de bala, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el miércoles en la noche en la cuadra 1900 de Charleston Place Lane.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que cuando sus oficiales llegaron al lugar encontraron un niño de cuatro años con una herida de bala.

Ver más: CMPD llama a la prevención tras incidentes de niños con armas de fuego

Los equipos de emergencia trasladaron a la víctima a un hospital local, pero fue declarado muerto.

El comunicado indica que la investigación está en fase preliminar y que CMPD no está buscando a ningún sospechoso. Una publicación del departamento en redes sociales señaló que la herida de bala fue autoinflingida.

Officers responded to a call for one shot in the 1900 block of Charleston Place in the Independence Division. Upon arrival, officers discovered a child with a gunshot wound. Medic transported the child to a local hospital with where he was later pronounced deceased.

— CMPD News (@CMPD) November 3, 2022