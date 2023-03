NC crea Oficina de Prevención de la Violencia

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper anunció la creación de una Oficina de Prevención de la Violencia en Carolina del Norte para reducir la criminalidad en el estado.

«Todos merecemos sentirnos seguros en nuestras viviendas, escuelas y comunidades», expresó el gobernador Cooper en un comunicado.

La oficina se enfocará en la reducción de la violencia y en el uso indebido de armas de fuego en Carolina del Norte.

Ver más: NC busca abordar la violencia armada desde todos los ángulos

«Esta nueva oficina ayudará a coordinar esfuerzos dirigidos hacia la reducción de los delitos violentos, a afrontar los casos de lesiones y muertes por armas, tanto intencionales como por descuido, y también a trabajar para mantener a la población segura”, agregó Cooper.

Today, Gov. Cooper announced the creation of a statewide Office of Violence Prevention. By coordinating efforts across state agencies and partnering with local leaders, the new office will focus on reducing violence and firearm misuse in North Carolina.https://t.co/LQsN81yn6k pic.twitter.com/FV2yRkARoS

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) March 14, 2023