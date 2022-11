NC busca abordar la violencia armada desde todos los ángulos

Charlotte, NC.- Carolina del Norte está dando pasos para abordar la violencia armada desde todos los ángulos como lo indicó el gobernador Roy Cooper.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) lanzó un white paper con el que se pretende mostrar las estrategias de salud pública para reducir la violencia y el mal uso de las armas de fuego.

El objetivo es mantener a las familias y comunidades a salvo de lesiones y muertes por armas de fuego.

Ver más: Campaña “No shooting zone” busca prevenir violencia

Un comunicado del departamento indica que el uso de buenos datos es necesario para identificar tendencias, factores de riesgo y de protección y priorizar enfoques estratificados.

El white paper se publicó después de una mesa redonda la semana pasada cuya discusión se centró en la necesidad de construir sobre áreas de amplio acuerdo, fortalecer los esfuerzos y trabajar más estrechamente entre la amplia variedad de organizaciones que tienen interés en el tema.

We have 3 priorities at @ncdhhs:

– Behavioral Health & Resilience.

– Child & Family Wellbeing.

– Strong & Inclusive Workforce.

Threaded through all three is something we all agree on: we want to keep our families and communities safe.

An achievable goal, when we work together.

— Secretary Kody Kinsley (@KodyKinsley) November 17, 2022