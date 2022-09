aprobados-recursos-para-vivienda-y-lucha-contra-la-violencia

Charlotte, NC.- El Ayuntamiento de la ciudad de Charlotte aprobó el lunes recursos para la lucha contra la violencia y viviendas asequibles.

La reunión fue la primera desde que asumieron los nuevos concejales elegidos en las pasadas elecciones.

En total fueron aprobados $9 millones para lucha contra la violencia y viviendas asequibles.

El Concejo Municipal de Charlotte aprobó $ 1 millón para el programa Alternativas a la Violencia que forma parte de la iniciativa Safe Charlotte.

Con este dinero se prevé expandir el programa a las áreas de Nations Ford y Arrowood Road junto con el vecindario de Southside Homes y West Boulevard.

Alternativas a la Violencia inició su programa para detener los tiroteos y asesinatos en el área de Beatties Ford/LaSalle Street.

Su enfoque está basado en un modelo de salud pública con tres estrategias principales: detección e interrupción de conflictos, identificar y tratar a las personas con alto riesgo de involucrarse en la violencia y cambiar las normas sociales que exacerban la violencia en la comunidad.

Según WCNC, la iniciativa completó 45 mediaciones para ayudar a reducir los delitos violentos en el área de Beatties Ford/LaSalle Street.

NEW: #CLTCC approves $8 million to preserve affordable housing in east Charlotte, and to create rental subsidies for people earning very low incomes. @hnscharlotte @meckcounty https://t.co/maJDqYz4T0

— City of Charlotte (@CLTgov) September 12, 2022