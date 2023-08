NC canceló tarjetas EBT por estafas

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó que canceló tarjetas EBT en el estado debido a casos de estafa.

En los últimos cuatro días, al menos 650 tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) han sido comprometidas en todo el estado, dijo el departamento. Otras 7.000 están potencialmente comprometidas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) dijo que canceló las tarjetas potencialmente comprometidas.

Estas tarjetas serán reemplazadas y pueden tardar entre tres y siete días hábiles en estar disponibles para los beneficiarios afectados.

NCDHHS explicó que los estafadores llamaron o enviaron mensajes de texto pidiendo datos personales y números PIN, que se utilizan para robar dinero de las tarjetas EBT de los beneficiarios.

