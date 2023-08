Miembros de red de robo de autos acusados ​​en tribunal federal

Charlotte, NC.- Los presuntos miembros de una red de robo de autos que operaban desde la ciudad de Charlotte han sido acusados ante un tribunal federal.

Los acusados ​​supuestamente participaron en una conspiración para robar vehículos de lujo por valor de millones de dólares de concesionarios en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Luisiana, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y Arizona.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte reveló detalles de este caso en un comunicado.

Los acusados fueron identificados como:

Todos enfrentan cargos por conspiración para transportar, poseer y vender vehículos robados en el comercio interestatal y transporte interestatal de un vehículo de motor robado. White, Fields y Hampton también están acusados ​​de posesión de un vehículo de motor robado.

Los sospechosos supuestamente robaron vehículos de lujo Bentley, BMW, Cadillac, Land Rover, Porsche y Mercedes-Benz, y otros modelos costosos de Chevrolet, Dodge, Ford y de otras marcas.

Luego los llevaban a la ciudad de Charlotte y los vendían a precios por debajo del mercado.

Five members of #Charlotte-based auto theft ring are facing federal charges for the alleged theft of dozens of luxury vehicles worth millions of dollars from dealerships across the U.S.

w/ @HSI_Charlotte @FBICharlotte @CMPD @YCSO_SC https://t.co/Ly8sg4EvFK pic.twitter.com/laRN7yDM5g

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) August 23, 2023