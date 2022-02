NC cambia norma de inasistencia a clases por exposición al COVID-19

Raleigh, NC.- La inasistencia a clases en las escuelas de Carolina del Norte por motivos de exposición al COVID-19 queda descartada, según una actualización de la guía StrongSchoolsNC.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS) recomienda que ya no se requiera que los estudiantes y el personal se queden en casa y no vayan a la escuela después de una exposición al COVID-19.

La excepción para que ocurra una inasistencia a clases es que el estudiante tenga síntomas o de positivo en la prueba de COVID-19.

«Mantener a los niños en el aula sigue siendo una prioridad principal. Como lo hemos hecho durante la pandemia, evaluamos qué herramientas son más efectivas para proteger a los estudiantes y al personal”, dijo el secretario de NCDHHS, Kody H. Kinsley.

