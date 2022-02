Uso de mascarillas en escuelas de Cabarrus será opcional

Cabarrus, NC.- A partir de este martes el uso de mascarillas en las escuelas de Cabarrus será opcional, según decisión de la junta escolar.

El lunes la junta se reunió y votó 6-1 a favor de que la mascarilla sea opcional.

“El uso de mascarillas dentro de los edificios de las Escuelas del Condado de Cabarrus es opcional para todos los estudiantes y el personal a partir del martes 8 de febrero de 2022”, se lee en un post en su sitio web.

Agrega que las mascarillas seguirán siendo requeridas en los autobuses escolares.

