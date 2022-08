Luz verde al ambicioso plan climático de Biden

Washington, DC.- El Senado de Estados Unidos aprobó el ambicioso plan climático, fiscal y sanitario del presidente Biden, que tendrá la inversión de miles de millones de dólares en energía limpia en los próximos diez años, con una votación que desempató la vicepresidenta, Kamala Harris.

El ambicioso plan de Biden fue bautizado como Ley de Reducción de la Inflación, salió adelante gracias al voto de los demócratas, pese al maratónico debate, de poco más de 20 horas. Aquí los republicanos intentaron forzar votaciones difíciles para minimizar el consenso progresista.

En la actualidad el Senado del país está dividido 50-50 entre progresistas y conservadores. Sin embargo, los demócratas cuentan con el voto de desempate de la vicepresidenta Harris.

De esta manera, la aprobada Ley de Reducción de la Inflación, considera más de $400.000 millones en nuevas inversiones. En su mayoría están destinadas a la industria de la energía verde y otras, para reducir las emisiones de gases contaminantes.

Today, Senate Democrats voted to lower the cost of Rx drugs, health insurance, and energy — all while reducing the deficit and making the richest corporations pay their fair share.

I ran to make government work for working families again.

That’s what this bill does — period.

— President Biden (@POTUS) August 7, 2022