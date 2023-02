Murió carpintero latino en accidente

Charlotte, NC.- Un carpintero latino se encuentra entre las dos personas muertas en un accidente de tránsito en la ciudad de Charlotte que involucró a tres vehículos.

Ángel Enrique López Alvarado, de 42 años, es el hombre latino fallecido. La otra víctima mortal es Mitchelle Virgulti, de 32 años.

El hecho ocurrió el viernes 10 de febrero en la cuadra 12100 de Provindence Road West, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El departamento indicó que un Jeep Grand Cherokee 2005, una camioneta Ford Econoline 2012 y un Hyundai Genesis 2009 estuvieron involucrados en el accidente.

Al parecer la Jeep Grand Cherokee, conducida por Virgulti cruzó la línea central y golpeó de frente a la Ford Econoline, conducida por el carpintero latino. Luego, el Hyundai golpeó la parte trasera de la camioneta.

The @CMPD’s Major Crash Investigation Unit is investigating a fatal crash in the South Division that took place on Friday, February 10. Please see full media release here: https://t.co/nPUjC1tCi9

— CMPD News (@CMPD) February 13, 2023