Un muerto en accidente que involucró a camión de bomberos

Charlotte, NC.- Una persona que conducía una moto murió en la ciudad de Charlotte en un accidente que involucró a un camión de bomberos que se dirigía a atender una emergencia.

El hecho ocurrió la tarde del 30 de enero en la cuadra 7700 de Pineville-Matthews Road en la intersección con McMahan Dr., informó el Departamento de Bomberos de Charlotte en un comunicado.

El camión de bomberos Ladder 24 se dirigía a la cuadra 7700 de Little Avenue tras responder a una llamada de servicio de emergencia por un incidente médico.

En el trayecto el Ladder 24 estuvo involucrado en un accidente automovilístico con una motocicleta. La tripulación inmediatamente comenzó a tratar al paciente en la escena.

Unfortunately, we have some tragic news to share with you tonight. At approximately 5:40PM a Charlotte Fire apparatus was involved in a motor vehicle accident involving a motorcycle. pic.twitter.com/qCHCBdt34g

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) January 31, 2023