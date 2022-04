Muerto estudiante en secundaria de SC

Greenville, SC.- El pánico se apoderó este jueves de una escuela secundaria de Carolina de Sur donde un tiroteo dejó un estudiante muerto.

La Oficina del Sheriff del Condado Greenville confirmó que la víctima era un estudiante de 12 años. Otro compañero de la escuela de la misma edad ha sido puesto bajo custodia por presuntamente accionar el arma de fuego.

El tiroteo se produjo en la escuela Tanglewood Midele poco después del mediodía.

La escuela estaba repleta de estudiantes que tras escuchar los disparos corrieron y buscaron lugares para esconderse y ponerse a resguardo.

La Oficina del Sheriff del Condado Greenville no proporcionó la identidad de las dos personas involucradas en el tiroteo. Pero sí dijo que ambos se conocían.

Medios locales indicaron que la víctima mortal era Jamari Jackson.

En su página de Facebook, la oficina del alguacil ofreció los detalles del suceso.

La publicación indica que un oficial de recursos escolares pidió apoyo a las 12:23 pm después de escuchar los disparos.

La víctima fue atendida en el lugar y rápidamente trasladada a un hospital, donde falleció poco después de su ingreso.

El adolescente sospechoso de disparar huyó de la escuela. Pero, casi una hora después las autoridades lo ubicaron en una vivienda en la cuadra 3000 de Easley Bridge Road.

Las autoridades recuperaron el arma de fuego y pusieron al estudiante bajo custodia.

Se le acusa de asesinato, posesión de un arma durante un delito violento, posesión de un arma de fuego en la propiedad de la escuela y posesión ilegal de un arma por una persona menor de 18 años. Será trasladado al Departamento de Justicia de Menores en Columbia.

Most importantly, I ask that you join Peggy and me in praying for the families, students, and communities affected by this tragic situation.

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) March 31, 2022