Muerte de niño relacionada con gripe en SC

Columbia, SC.- Carolina del Sur registró la primera muerte de un niño relacionada con la temporada de gripe, informaron las autoridades.

El Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC, por sus siglas en inglés) informó del deceso pediátrico en un comunicado publicado en su sitio web.

“Es triste y desafortunado que debamos informar la muerte de un niño en la región de Midlands debido a las complicaciones de la gripe”, dijo la Dra. Linda Bell, epidemióloga estatal y directora de la Oficina de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles.

La muerte del niño coincide con un aumento generalizado de la gripe desde el inicio de la temporada el 1 de octubre.

DHEC announced today that the state has suffered its first pediatric flu-related death of the season.https://t.co/sSq9WckG49 pic.twitter.com/G2VIuPnNlS

— SCDHEC (@scdhec) October 31, 2022