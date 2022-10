primera-muerte-en-nc-de-temporada-de-influenza

Charlotte, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte reportaron la primera muerte en el estado relacionado con la temporada de influenza.

El deceso ocurrió en la tercera semana de octubre. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) se limitó a informar que se trata de un adulto residente del oeste del estado.

Para proteger la privacidad de la familia, la ciudad de origen, el condado, la edad y el sexo de la persona no se divulgarán.

«Este es un triste recordatorio de que la gripe puede ser una enfermedad grave y puede provocar complicaciones e incluso la muerte en algunos casos», dijo el epidemiólogo estatal Zack Moore.

NCDHHS informó sobre el deceso en un comunicado en el que incluyó datos sobre las anteriores temporadas de influenza.

