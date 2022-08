acusan-a-madre-por-muerte-de-sus-dos-hijas

Raleigh, NC.- Una madre en Carolina del Norte ha sido arrestada y acusada por supuestamente tener responsabilidad en la muerte de sus dos hijas, confirmaron las autoridades.

Las autoridades no han dado mayores detalles del caso, pero el Departamento de Policía de Raleigh indicó que el hecho ocurrió el 27 de agosto.

Los oficiales fueron llamados a la cuadra 3400 Wake Forest Road, dirección que corresponde con el Duke Raleigh Hospital. En ese lugar se produjo el arresto.

La policía identificó a la madre como Launice Shanique Battle, de 29 años. Amora Lou Milbourne, de 3 años, y Trinity Michelle Milbourne, de 2 años, son las hermanas fallecidas.

Launice Battle compareció el lunes ante el tribunal por la muerte de sus dos hijas. La fiscal Lorrin Freeman dijo a los periodistas que no podía compartir información sobre el caso.

