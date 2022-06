Mecklenburg ofrece vacunación para niños a partir de 6 meses

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg ya está preparado en todas sus ubicaciones oficiales para ofrecer la vacuna contra el COVID-19 a niños a partir de los 6 meses de edad.

La dosis comenzará a aplicarse el jueves 23 de junio en dos puntos específicos sin cita: Departamento de Salud del Noroeste (2845 Beatties Ford Road) y Departamento de Salud del Sureste (249 Billingsley Road).

El horario en el que operarán estos sitios de vacunación será lunes, martes, jueves y viernes de 8:30 am a 11:30 am y de 1 pm a 4:30 pm. Los miércoles estarán abiertos de 10:30 am 13:30 am y de 3 pm a 6:30 pm.

Además, Salud Pública ofrece una clínica de vacunas contra el COVID-19 este sábado 25 de junio en el Departamento de Salud del Noroeste (2845 Beatties Ford Road) de 9 am a 2 pm. No será necesario programar una cita, pero quienes lo deseen pueden hacerlo AQUÍ.

Kids six months and up can get their COVID-19 vaccine at Public Health immunization clinic locations starting Thursday (6/23) » https://t.co/mw7AdkhsFD

SATURDAY: Vaccine clinic at the Northwest Health Department (2845 Beatties Ford Rd, Charlotte) 9 a.m. to 2 p.m. pic.twitter.com/4oUbh3rqYd

