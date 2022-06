NC prepara distribución de vacuna para menores de 5 años

Charlotte, NC.- Carolina del Norte ya está preparada para la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en menores de cinco años.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS) estima que en la semana del 20 de junio podría iniciar la distribución de la vacuna en el estado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) podría autorizar una vacuna para niños de seis meses a cinco años y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) la recomendarían tan pronto como este fin de semana, según el comunicado del NCDHHS.

Ver más: En junio podría inicia vacunación de niños

La estrategia del NCDHHS garantiza que la vacuna estará disponible en los 100 condados de Carolina del Norte cuando esté autorizada y recomendada.

La recibirán los departamentos de salud locales y más de 300 consultorios pediátricos. También los consultorios de medicina familiar.

Las farmacias tendrán la vacuna, pero solo para niños de 3 años o más.

A COVID-19 vaccine for kids ages 6 mos to 5 years could be authorized by the FDA & recommended by the CDC as soon as this weekend & vaccinations in NC could begin the week of June 20. pic.twitter.com/mctrfPIZ2V

— NCDHHS (@ncdhhs) June 14, 2022