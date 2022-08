mataron-a-tiros-a-oficial-de-oficina-del-sheriff-de-wake

Union, NC.- Un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado Wake fue asesinado a tiros la noche del jueves mientras estaba de servicio, confirmaron las autoridades.

El hecho ocurrió cerca de la 11 pm, informó el sheriff Gerald Baker en una emotiva conferencia de prensa el viernes en la mañana.

Baker no dio mayores detalles del hecho. Tampoco hubo identificación del oficial asesinado.

It is with sadness to share that a @WakeSheriff deputy was fatally shot while in the line duty earlier this morning. Please pray for the deputy’s family and this agency.

— Wake County Sheriff's Office, Raleigh, N.C. (@WakeSheriff) August 12, 2022