baleado-oficial-de-cmpd-en-noda

Charlotte, NC.- Un oficial de CMPD resultó baleado la madrugada del martes cuando atendía un altercado en la zona de NoDa en la ciudad de Charlotte.

Según el reporte policial, la policía estaba respondiendo a un altercado con un cliente en The Blind Pig (400 block of East 36 Street) cuando resultó baleado en una pierna.

El oficial del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg fue trasladado de inmediato a un centro de salud. La herida no amenaza su vida y su condición es estable.

While on scene, an officer was struck by gunfire in the upper leg and was transported to the hospital with non life threatening injuries. There is no indication at this time officers returned fire.

— CMPD News (@CMPD) June 28, 2022