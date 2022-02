Mascarillas opcionales en escuelas de Mecklenburg

Charlotte, NC.- A partir del 7 de marzo las mascarillas serán opcionales en las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS), según aprobó unánimemente la Junta de Educación.

El martes en la noche hubo reunión de la junta en la que participó el director de Salud Pública del condado, Dr. Raynard Washington, quien hizo la recomendación de poner fin al uso obligatorio de mascarillas en las escuelas.

«Las tendencias actuales apuntan a un cambio en las condiciones de COVID-19 e indican la necesidad de un plan de respuesta revisado que abarque la prevención, la vigilancia y la distribución equitativa de los recursos», dijo Washington.

Ver más: CMS alivia de medidas anticovid; mascarillas en suspenso

La decisión del martes ocurre días después de que el condado anunciara que el 26 de febrero llegará a su fin el mandato de mascarillas en Mecklenburg.

Además, sigue las recomendaciones del gobernador Roy Cooper quien emplazó a los gobiernos locales a levantar el mandato y a las escuelas a hacer lo mismo a partir del 7 de marzo.

The Charlotte-Mecklenburg Board of Education @CMSboard voted tonight to make masks optional in CMS schools beginning March 7. Learn more about the mask update. https://t.co/PpkW4a9Qlh pic.twitter.com/7XkxsGqVug

— CMS (@CharMeckSchools) February 23, 2022