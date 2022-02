Cooper alienta a gobiernos locales a poner fin a mandatos de mascarillas

Raleigh, NC.- Carolina del Norte parece haber entrado en una fase de alivio de restricciones general. El gobernador Roy Cooper alienta a las escuelas y gobiernos locales a poner fin a mandatos de uso de mascarillas.

“Estamos dando un paso positivo en los requisitos de máscaras para ayudarnos a avanzar de manera segura hacia una vida cotidiana más normal”, dijo Cooper en una conferencia.

Junto al gobernador estaba el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kody H. Kinsley. Ellos brindaron una actualización sobre las métricas y tendencias de COVID-19 del estado.

Cooper alienta a gobiernos locales alienta a los gobiernos locales a levantar sus mandatos, pero no se olvido de un sector clave, el de la educación.

“Es hora de enfocarnos en brindarle a nuestros hijos una buena educación y mejorar nuestras escuelas, sin importar cómo se sienta acerca de las máscaras”, comentó.

La recomendación es que a partir del 7 de marzo las escuelas pongan fin al uso de mascarillas.

