Lo que debes saber sobre el regreso a clases en Charlotte

Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg y las familias están afinando sus últimos detalles para el regreso a clases previsto para el lunes 29 de agosto.

En total 140.000 estudiantes acudirán a las escuelas. De esa cantidad aproximadamente 40.000 son de origen latino.

El inicio de clases depende de la ley estatal, la cual indica que el primer día será el lunes siguiente al 26 de agosto.

El plazo para concretar un inscripción en línea ya culminó, pero todavía hay oportunidad de obtener un cupo acudiendo directamente a la escuela.

Para el año escolar 2022-2023 habrá dos nuevas escuelas, Mint Hill Elementary y Palisades High, para un total de 181 en todo distrito.

Las escuelas seguirán reforzando la seguridad en este nuevo período de clases. La instalación de escáneres corporales seguirá en aumento. Actualmente hay 21 escuelas secundarias con este sistema de prevención para evitar el ingreso de armas. Se espera que 48 escuelas intermedias y K-8 también cuenten con el mecanismo durante los próximos meses.

También hay un sistema para denunciar de manera anónima armas de fuego u otros hechos en la escuela. Se llama “Say Something” (Diga algo). Hay una aplicación gratuita disponible en la App Store y en Google Play Store. Asimismo, los reportes se pueden hacer vía telefónica llamando al 1-844-5-SAYNOW (844) 572-9669.

Las escuelas enviarán notificaciones y actualizaciones para mantener a los padres informados de los eventos o problemas en o cerca de la escuela de su hijo. Los estudiantes no serán liberados durante cualquier respuesta de emergencia hasta que las fuerzas del orden hayan dado el visto bueno y sea posible una salida segura y ordenada.

Otro de los retos que deben enfrentar las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) es la falta de personal.

A principios de mes informó que estaba trabajando en llenar alrededor de 400 puestos docentes. También estaba en el proceso de contratación de conductores de autobús y trabajadores de cafetería, entre otros.

La seguridad sanitaria también es un área que a tomar en cuenta. De conformidad con la ley de Carolina del Norte (Estatuto General 130A-152-157), los padres y representantes deben presentar un certificado de las vacunas requeridas a la edad por la ley el primer día que un estudiante ingresa a la escuela o antes, señala un comunicado de CMS.

La vacunación para el regreso a clases es necesaria para los estudiantes que ingresan a kindergarten, 7° grado y 12° grado, de acuerdo al esquema de inmunización.

Si bien no es obligatorio, las autoridades también se recomiendan las vacunas contra el COVID-19.

El próximo evento de vacunación de CMS está previsto para el sábado 27 de agosto de 9 am a 1 pm en 2845 Beatties Ford Road.

