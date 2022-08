solicita-almuerzo-gratis-o-a-precio-reducido-en-cms

Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) invitan a las familias a solicitar el almuerzo gratis o a precio reducido para los estudiantes durante el año escolar 2022-2023.

Los desayunos gratis que se entregan desde 2012 se mantendrán el próximo año escolar.

Todos los estudiantes de K-12 han tenido desayuno y almuerzo gratis desde el inicio de la pandemia. Esto debido a una exención del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que finalizó en junio.

«Creemos firmemente que la nutrición y el aprendizaje están conectados», dijo Cathy Essick, directora ejecutiva de Servicios de Nutrición Escolar. «Nuestro departamento se compromete a proporcionar a los estudiantes comidas de calidad, nutritivas y atractivas para apoyar su éxito académico».

Los precios del almuerzo para los estudiantes seguirán siendo los mismos que en 2019-2020:

𝗔𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱-𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗟𝘂𝗻𝗰𝗵: Starting on Aug. 29th, CMS School Nutrition Service is returning to its previous online application process for families who want to be considered for free or reduced-price lunch. 🔗 https://t.co/MdcXV7H2nD pic.twitter.com/Cpx0JPmDeB

