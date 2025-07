Trump impondrá en agosto aranceles del 50% al cobre

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que por motivo de “seguridad nacional” impondrá aranceles del 50% al cobre, metal crucial para la transición energética y otras tecnologías.

En sus redes sociales, explicó que “el cobre es necesario para semiconductores, aeronaves, barcos, municiones, centros de datos, baterías de iones de litio, sistemas de radar, sistemas de defensa antimisiles e incluso armas hipersónicas, muchas de las cuales estamos construyendo”.

“¡El cobre es el segundo material más utilizado por el Departamento de Defensa! ¿Por qué nuestros insensatos (¡y soñolientos!) ¿Líderes diezmaron esta importante industria? Este ARANCEL del 50% revertirá la insensatez y la estupidez de la Administración Biden. Estados Unidos volverá a construir una industria del cobre dominante”, afirmó.

En este sentido, indicó que “estoy anunciando un ARANCEL del 50% sobre el cobre, efectivo el 1 de agosto de 2025″.

Por otro lado, el miércoles, el primer mandatario estadounidense también anunció aranceles del 50% a Brasil, debido a las acciones que ha tomado el gobierno de Lula da Silva contra el exmandatario Jair Bolsonaro.

En sus redes sociales, destacó que “debido en parte a los insidiosos ataques de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de Libertad de Expresión de los estadounidenses, a partir del 1 de agosto de 2025 cobraremos un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los productos brasileños a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales”.

“Conocí a Jair Bolsonaro y era un líder fuerte que amaba sinceramente a su país. Además, era un negociador muy duro en materia comercial. Su elección fue muy reñida y ahora lidera las encuestas. Esto no es nada más que un ataque a un oponente político, ¡algo de lo que sé mucho! Me pasó a mí, multiplicado por diez, ¡y ahora nuestro país es el más «caliente» del mundo! El gran pueblo de Brasil no tolerará lo que le están haciendo a su expresidente”, acotó.

Donald J. Trump Truth Social 07.09.25 10:46 AM EST

Brazil is doing a terrible thing on their treatment of former President Jair Bolsonaro. I have watched, as has the World, as they have done nothing but come after him, day after day, night after night, month after month, year…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 9, 2025