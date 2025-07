Bitchat la nueva aplicación de mensajería

Washington.- Una nueva aplicación de mensajería denominada Bitchat, fue lanzada el lunes 7 de julio, por el reconocido empresario Jack Dorsey, cofundador de Twitter y Bluesky.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la nueva aplicación trabaja con la conectividad Bluetooth para así no trabajar con necesidad de internet.

La nueva app está siendo probada por un grupo limitado de 10.000 usuarios en su fase beta.

Al respecto, Dorsey, destacó en sus redes sociales, que su nueva aplicación opera con una malla Bluetooth, la cual se vincula entre los dispositivos sin depender de servidores.

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things.

bitchat: bluetooth mesh chat…IRC vibes.

TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2

— jack (@jack) July 6, 2025