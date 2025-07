Condenan a un año de prisión al entrenador Carlo Ancelotti

Madrid.- El entrenador de fútbol Carlo Ancelotti fue condenado en Madrid, España a un año de prisión por fraude tributario en 2014, en su primera etapa al frente del equipo del Real Madrid.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la condena por ser menor de dos años y no tener antecedentes penales, no lo obligará a entrar a una prisión. Sin embargo, deberá pagar una multa de casi 400.000 euros.

De la misma manera, trascendió que durante la audiencia provisional de Madrid, se le denegó también obtener ayudas o subvenciones públicas.

Asimismo, Ancelotti dejará de gozar por tres años consecutivos los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Por otro lado, durante las audiencias que se realizaron a principios del mes de abril, el entrenador quien se encuentra actualmente en Brasil, indicó que nunca pensó en defraudar a Hacienda.

