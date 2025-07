Vi Lyles buscará un quinto mandato como alcaldesa de Charlotte

Charlotte, NC.- La alcaldesa Vi Lyles anunció que buscará la reelección por quinta vez, con la intención de continuar su liderazgo al frente de la ciudad que ha guiado desde 2017. La funcionaria formalizará su candidatura el miércoles 16 de julio, de cara a las elecciones municipales del otoño de 2025.

