Trump llegó a Texas para constatar las zonas afectadas

Texas.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en compañía de la Primera Dama, Melania Trump visitaron el viernes 11 de julio las zonas afectadas por las inundaciones en Texas.

El primer mandatario llegó en horas del mediodía a la localidad Kerrville y fue recibido por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

.@POTUS and @FLOTUS are greeted by Governor @GregAbbott_TX in Kerrville, Texas, where they'll meet with residents and first responders — as well as survey damage from last weekend's horrific floods. pic.twitter.com/HvmrNKEmVf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 11, 2025

De la misma manera, en los alrededores del aeropuerto se acercaron un grupo de personas de la localidad, para manifestar el apoyo al primer mandatario que llegó para constatar la crisis que se vive en el lugar.

Texas Patriots are lining the highways in Kerr County to welcome @POTUS and @FLOTUS ❤️ pic.twitter.com/uFl3erDvur — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 11, 2025

Luego Trump y su esposa recorrieron las zonas afectadas, en donde agradeció la labor que están realizando los equipos de rescates en las zonas desbastadas por las fuertes inundaciones.

Ver más: Más de 100 muertos deja las inundaciones en Texas

Una residente del lugar, relató que “la inundación fue devastadora, es horrible. Pero nuestro presidente está aquí; nos apoya. Nos está enviando todo el apoyo que puede».

Kerrville, Texas resident on @POTUS' visit: The flood was "devastating, it's horrible, but our President's here — he's supporting us. He's sending whatever support he can for us." pic.twitter.com/lIkYailEEq — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 11, 2025

Más de 150 personas aún siguen desaparecidas

Por otro lado, autoridades policiales han informado durante estos últimos días que aún siguen en la búsqueda de 150 personas que están desaparecidas desde el pasado fin de semana.

.@POTUS and @FLOTUS meet some of the heroes who responded to the devastating flooding in Kerrville, Texas: pic.twitter.com/4VctOHtIl1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 11, 2025

Medios de comunicación han señalado que entre las personas que pudieron haber muertos están 27 niñas y un consejero del campamento de verano cristiano, Camp Mystic.

Video: Veranoseguro en Lake Wylie: Lo que deben saber las familias hispanas.